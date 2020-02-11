Стало известно, от чего продезинфицировали 15-этажку в Уфе

Вчера, 10 февраля, поступила информация, что в прошедшую пятницу в одну из многоэтажек Уфы наведались специалисты в масках. Бригада мужчин обработала каждый этаж, холл и лифт специальным раствором. Местные жители предположили, что причина такому мероприятию — зараженный коронавирусом сосед.

По предварительной информации, один из жителей дома на улице Российская недавно вернулся из Китая. Чтобы защититься от возможного заражения коронавирусом, была проведена полная дезинфекция помещения. Эту информацию подтвердили сами специалисты в масках, однако не уточнив, каким раствором они обеззараживают дом.

В Центре дезинфекции информацию о туристе из Китая опровергли. Как объяснили в учреждении, в доме проводились стандартные плановые дезинфекционные мероприятия, которые никак не связаны с коронавирусом. Обеззараживание дома проводилось в соответствии с санитарным законодательством.