В Башкирии пьяные родители оставили малыша замерзать в сугробе

О страшном событии рассказали местные жители одного из сёл в Мелеузовском районе. Пьяные родители оставили двухлетнего ребёнка в сугробе. Сообщается, что семейная пара отправилась к соседке за алкоголем.

Будучи почти в бессознательном состоянии, родители не заметили, как оставили малыша в сугробе. Мальчика нашли местные жители совсем обмороженным. В тяжелом состоянии ребёнка планируют доставить в одну из больниц Уфы.

Сообщается, что в этот день температура воздуха в посёлке держалась не выше -25°C. Семья приехала погостить к бабушке из Мелеуза. О состоянии ребёнка на данный момент пока нет информации.

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