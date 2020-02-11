В Башкирии запустили бесплатное такси для ветеранов

В Башкирии с сегодняшнего дня запускается программа "Такси для ветеранов". Ранее bash.news уже рассказывал об этой инициативе. Теперь идея стала реальностью.

Помогать ветеранам в Башкирии начнет "Яндекс.Такси". Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии Ленара Иванова. Акция будет бессрочной, воспользоваться ей можно будет 4 раза в месяц.

Воспользоваться услугами перевозчика можно будет инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, которые во время войны были несовершеннолетними, а также обладатели отличительного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Вызов такси бесплатный, достаточно связаться с диспетчером. Специально обученный сотрудник проведет консультацию по маршруту и свяжет абонента со службой такси.