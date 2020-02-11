«Лютый райончик»: в центре Уфы ночью произошла массовая драка

Этой ночью жителям Телецентра было не до сна. Прямо под окнами у горожан дралась толпа парней. По оценкам жителей района, конфликт начался на пустом замесе. После этого парни начали бить друг друга, попутно задевая припаркованные машины, в том числе и премиум-класса.