Уфимец, который пострадал при хлопке газа, погиб в больнице

15 января в доме по улице Пекинской произошёл хлопок бытового газа. Взрыв спровоцировал обрушение стены, выбил стёкла, разрушил межкомнатные перегородки и чердачное покрытие. В чрезвычайном происшествии пострадали три человека, о состоянии одного из них рассказали сегодня.

Хлопок газа произошёл рано утром в микрорайоне Черниковка. В ЧП пострадали три человека: женщина, которую спасатели успешно вытащили из-под завала, её 15-летний сын, которому потребовалась помощь травматолога. Ещё один пострадавший, арендатор разрушенной квартиры, скончался.

В день разрушения квартиры мужчина находился внутри помещения. Погибший получил ожоги 60% тела, за его состоянием внимательно следили врачи. К сожалению, спасти жизнь мужчины не удалось.