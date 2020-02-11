«В одной футболке и колготках»: в Башкирии стало известно о состоянии малыша, которого родители оставили в сугробе

В социальных сетях рассказали о страшном событии, которое произошло в селе Нугуш. Пьяные родители оставили своего В социальных сетях рассказали о страшном событии, которое произошло в селе Нугуш. Пьяные родители оставили своего двухлетнего ребенка в сугробе на всю ночь. Корреспонденты издания «КП-Уфа» рассказали о жизни семьи и состоянии малыша. в сугробе на всю ночь. Корреспонденты издания «КП-Уфа» рассказали о жизни семьи и состоянии малыша.

Молодая семья не так давно перебралась из Мелеуза в Нугуш — местные жители говорят, что они приехали к родственникам. Биологический отец ребёнка находится в тюрьме, поэтому молодая девушка начала сожительствовать с мужчиной, который, к сожалению, много выпивал. К частым попойкам присоединилась и девушка, и одна из таких пьяных посиделок закончилась страшно.

Молодая пара отправилась к соседям за алкоголем, а когда вернулась просто легла спать, даже не проверив, где сейчас находится двухлетний малыш. Только совсем ночью женщину разбудили полицейские и оповестили, что её сына нашли замерзающим на улице соседи. Они услышали громкий плач во дворе неблагополучной семьи.

Его нашли соседи – услышали плач и вышли на улицу, а там он лежит, плачет, весь обмерз, в одной футболке и колготках. У нас той ночью было -25 градусов. Сколько он пролежал в снегу, не знаем. очевидцы событий

К счастью, врачам удалось спасти жизнь мальчика — сейчас он находится под аппаратом искусственной вентиляции в больнице Мелеуза и ожидает перевода в Республиканскую детскую больницу в Уфе.