В Санкт-Петербурге пропали близнецы из Уфы

Поисковой отряд «Лиза Алерт Башкортостан» объявила о новом поиске. В Питере пропали два 34-летних мужчины из Уфы. Сообщается, что пропавшие являются близнецами.
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Местонахождение братьев неизвестно больше недели. Последний раз мужчины выходили на связь 3 февраля. Волонтёры просят помощи в распространении ориентировок.
Кутдусов Айбулат ростом примерно 165 см, телосложение имеет плотное. Волосы чёрные, а глаза карие. Кутдусов Азамат чуть выше брата — его рост примерно 170 см; телосложение среднее, а волосы и глаза такого же цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местоположении братьев, просьба сообщить по номеру 8 987 25 22 507 (Дарья).