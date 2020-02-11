В Санкт-Петербурге пропали близнецы из Уфы

Поисковой отряд «Лиза Алерт Башкортостан» объявила о новом поиске. В Питере пропали два 34-летних мужчины из Уфы. Сообщается, что пропавшие являются близнецами.

Местонахождение братьев неизвестно больше недели. Последний раз мужчины выходили на связь 3 февраля. Волонтёры просят помощи в распространении ориентировок.

Кутдусов Айбулат ростом примерно 165 см, телосложение имеет плотное. Волосы чёрные, а глаза карие. Кутдусов Азамат чуть выше брата — его рост примерно 170 см; телосложение среднее, а волосы и глаза такого же цвета.