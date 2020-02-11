В Уфе определили, какой транспорт будет основным в городе

В администрации города определились, какой транспорт будет основным. Выбор пал на трамвай, возрождение которого планируется совсем скоро. Об этом заявил главный архитектор Уфы Олег Байдин.
горячие новости
Первоочерёдно планируется соединить две части города — северную и южную. Также трамвайные пути будут соединены с Инорсом и Сипайлово. Большие планы и на отдаленные районы такие, как Дёма и Затон, где по плану тоже возникнут трамвайные пути.
Соединение северной и южной частей Уфы планируется по проспекту Октября, так как именно по этой улице есть больше возможностей провести пути удобно для всех. Олег Байдин отметил, что ведутся переговоры о возникновении скоростной городской электрички. На проектирование новых путей планируется использовать финансы частных инвесторов или кредитные средства.
Фото: Башинформ.