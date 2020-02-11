В Уфе определили, какой транспорт будет основным в городе

В администрации города определились, какой транспорт будет основным. Выбор пал на трамвай, возрождение которого планируется совсем скоро. Об этом заявил главный архитектор Уфы Олег Байдин.

Первоочерёдно планируется соединить две части города — северную и южную. Также трамвайные пути будут соединены с Инорсом и Сипайлово. Большие планы и на отдаленные районы такие, как Дёма и Затон, где по плану тоже возникнут трамвайные пути.

Соединение северной и южной частей Уфы планируется по проспекту Октября, так как именно по этой улице есть больше возможностей провести пути удобно для всех. Олег Байдин отметил, что ведутся переговоры о возникновении скоростной городской электрички. На проектирование новых путей планируется использовать финансы частных инвесторов или кредитные средства.