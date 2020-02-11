В Башкирии провели сложнейшую операцию с помощью нового микроскопа

Башкирские врачи провели сложнейшую операцию по удалению артериовенозной мальформации. Проведение такого типа операции стало возможно благодаря новому микроскопу. Новая техника появилась в медицинском учреждении в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», который утвердил Владимир Путин.

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Операция была проведена в нейрохирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи. Именно туда поступил пациент после тяжелого инсульта — у мужчины выявили артериовенозную мальформацию левой височной доли. Проведение операции было опасно для жизни больного, так как в случае неудачи мужчина мог или стать инвалидом, или умереть.

Благодаря микроскопу новой эрго-концепции и таланту хирурга Рустема Шакирова операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и получает нужный отдых и лечение. Совсем скоро мужчина вернётся к привычному образу жизни.

Фото: Интернет.