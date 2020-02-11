В Башкирии провели сложнейшую операцию с помощью нового микроскопа

Операция была проведена в нейрохирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи. Именно туда поступил пациент после тяжелого инсульта — у мужчины выявили артериовенозную мальформацию левой височной доли. Проведение операции было опасно для жизни больного, так как в случае неудачи мужчина мог или стать инвалидом, или умереть.