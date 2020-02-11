Стал известен список дорог, которые отремонтируют в 2020 году в Уфе

В Уфе в 2020 году ожидается глобальный ремонт дорог. Приведены в порядок будут не только ведущие столичные магистрали, но и выезды из города на федеральные трассы. Вся работы проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был утвержден в рамках "майских" указов Владимира Путина.

В общей сложности в этом сезоне дорожники должны отремонтировать 22 участка дорог. В приоритете - трасса Уфа-Нагаево, которая оставлять желать лучшего. Здесь особое внимание будет уделено участку от улицы Бородинской до выезда на трассу М-5. Ремонт будет идти 2 года.

Также в этом списке столичные улицы Королева, Гафури, Левитана, Красина, Новоженова и многие другие. Власти города отмечают, что все работы будут проводиться по новой технологии, которая позволяет увеличить срок эксплуатации дорог. На данный момент пройден конкурсный этап, заключены контракты.