Стал известен список дорог, которые отремонтируют в 2020 году в Уфе

В Уфе в 2020 году ожидается глобальный ремонт дорог. Приведены в порядок будут не только ведущие столичные магистрали, но и выезды из города на федеральные трассы. Вся работы проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был утвержден в рамках "майских" указов Владимира Путина.
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В общей сложности в этом сезоне дорожники должны отремонтировать 22 участка дорог. В приоритете - трасса Уфа-Нагаево, которая оставлять желать лучшего. Здесь особое внимание будет уделено участку от улицы Бородинской до выезда на трассу М-5. Ремонт будет идти 2 года.
Также в этом списке столичные улицы Королева, Гафури, Левитана, Красина, Новоженова и многие другие. Власти города отмечают, что все работы будут проводиться по новой технологии, которая позволяет увеличить срок эксплуатации дорог. На данный момент пройден конкурсный этап, заключены контракты.
На некоторых городских улицах будет также проведен капитальный ремонт дорожного покрытия. В этот список вошли бульвар Ибрагимова, улицы Шафиева и Парковая, а также участок улицы Города Галле между Комсомольской и проспектом Октября.