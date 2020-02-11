В Саранске мошенник прикинулся роботом, чтобы обмануть мужчину

Житель Саранска перевел деньги мошеннику, который представился роботом. Курьезный случай может стать самым глупым ограблением 2020 года. Сейчас полицейские проводят по данному факту проверку.

Жителю Саранска, который работает на одном из крупнейших предприятий города, накануне поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сказал, что он сотрудник банка, после чего пояснил, что с карты жителя Саранска мошенники уже украли деньги. Естественно, преступник попросил данные карты, на что горожанин ответил, что карты с собой у него нет.

Тогда "сотрудник банка" попросил перезвонить позднее. Во время второго звонка он любезно переключил мужчину на робота. Житель Саранска услышал в трубке "Здравствуйте! Я робот!". Механический голос попросил продиктовать данные банковской карты. В течение нескольких минут пострадавшему приходили несколько sms-сообщений с кодами, которые мужчина диктовал роботу.