В России будет дополнительный выходной в апреле

В России был определен день для голосования по правкам в Конституцию. «РБК» сообщает, что им стала среда 22 апреля. Так как сейчас день является рабочим, правительство планирует сделать его выходным.

Среда 22 апреля выбрана неспроста. 150 лет назад родился Владимир Ленин, а также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли. Выбор буднего дня обусловлен так же тем, что администрация президента надеется на высокую явку избирателей.

Были рассмотрены ещё две даты: 12 апреля и 26 апреля. Однако 12 апреля в этом году отмечается Вербное воскресенье, многие пойдут в церковь. А 26 апреля — негласное начало дачного сезона, так как совсем рядом майские праздники, в которые многие уезжают за город.