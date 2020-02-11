В Башкирии родителями, которые оставили ребенка в сугробе, заинтересовались следователи

Как сообщалось ранее, в поселке Нугуш молодые родители Как сообщалось ранее, в поселке Нугуш молодые родители оставили ребенка в снегу на ночь. Малыш получил https://bash.news/news/115989_byl_v_odnoj_futbolke_i_kolgotkax_v_bashkirii_stalo_izvestno_o_sostoyanii_malysha_kotorogo_roditeli_ostavili_v_sugrobe (сильное обморожение) и сейчас находится под аппаратом искусственной вентиляции. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело. на ночь. Малыш получил Как сообщалось ранее, в поселке Нугуш молодые родители https://bash.news/news/115969_v_bashkirii_pyanye_roditeli_ostavili_malysha_zamerzat_v_sugrobe (оставили ребенка в снегу) на ночь. Малыш получил сильное обморожение и сейчас находится под аппаратом искусственной вентиляции. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело. и сейчас находится под аппаратом искусственной вентиляции. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело.

Известно, что двухлетнего ребенка оставили пьяные родители в снегу ночью. Когда на громкий плач обратили внимание соседи семьи, мальчик был без одежды и уже с частичным обморожением отдельных частей тела. По данному факту будет проведена серьёзная проверка, опрошены очевидцы события, близкие семьи.

Семья, в которой произошла трагедия, считается неблагополучной. Мать ребёнка и её сожитель нигде не работают и часто выпивают. За малышом нет надлежащего ухода, он не ходит в детский сад — все эти факторы будут учтены при следственной проверке.