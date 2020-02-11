«Башкирские Пираты» провели показательный матч в Чекмагуше

Следж-хоккейный клуб «Башкирские Пираты» покорил Чекмагуш. Спортсмены приехали в населенный пункт республики, чтобы познакомить жителей с этим видом спорта. Проект реализуется на грант Главы республики.
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Под сводами «Чекмагуш-Арены» собрались более 200 жителей. Такие поездки преследует сразу несколько целей. О них рассказал руководитель клуба.
В рамках показательного матча «Башкирские Пираты» разделились на две команды – в темной и светлой формах. В основное время команды разошлись миром, а по итогам серии буллитов победу в матче соперники в темной форме – 3:2. Отметим, что этот матч стал дебютным для двух следж-хоккеистов Никиты Беляева и Антона Родивилова. В итоге на счету первого заброшенная шайба, а у второго – победный буллит.