«Башкирские Пираты» провели показательный матч в Чекмагуше

Алексей Канатников, руководитель СХК «Башкирские Пираты»: «Хотели, чтобы как можно больше людей узнали о нем. Не стеснялись, не оставались дома, а приходили и пробовали. Нас очень легко найти в соцсетях. Много ссылок. Находите сайт, смотрите, звоните, приходите к нам, пробуете и становитесь классным спортсменом и следж-хоккеистом».

В рамках показательного матча «Башкирские Пираты» разделились на две команды – в темной и светлой формах. В основное время команды разошлись миром, а по итогам серии буллитов победу в матче соперники в темной форме – 3:2. Отметим, что этот матч стал дебютным для двух следж-хоккеистов Никиты Беляева и Антона Родивилова. В итоге на счету первого заброшенная шайба, а у второго – победный буллит.