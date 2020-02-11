«Растирал туалетную бумагу мне об лицо»: владелица сети кафе из Уфы рассказала о домашнем насилии

Дарью Захарову из Уфы знают как владелицу известных кафе. Ее Инстаграм пестрит жизнерадостными фото и позитивными мыслями. Однако Дарья решилась рассказать подписчикам о своем печальном опыте токсичных отношений.

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Все произошло прошлым летом. Молодой человек Дарьи ворвался в ее заведение и начал провоцировать девушку на конфликт. По ее словам, свидетелями их ссоры стали десятки посетителей кафе. Экс-бойфренд Дарьи не только унижал ее морально и оскорблял ее, но и пустил в ход физическую силу.

Бывший молодой человек устроил физическую разборку со мной перед заведением на Октябрьской революции. Он начал с словесных оскорблений в мой адрес, а затем плюнул в лицо и применил физическую силу на глазах у гостей. Он порвал рубашку выходящему из кофейни гостю, который бросился мне на защиту. Далее я спряталась в подсобном помещении, а он выломал дверь и не выпускал меня оттуда. Использовал руки, толкал меня, растирал туалетную бумагу мне об лицо, облил молоком. Все это слышали сотрудники. К этому моменту мы уже больше года не состояли в отношениях, закончившихся по причине неоднократного применения силы в мою сторону.

Дарья Захарова, владелица сети кафе

Девушка рассказала и о предыдущих выходках своего молодого человека. Так, он поднял на нее руку в автосервисе. Тогда девушка упала на бетонный пол и получила сотрясение головного мозга. Она признается, что ходила в полицию, но это не дало результата: либо не было состава преступления, либо не хватало доказательств.

Я уверена, что многие мне тут не верят или считают, что это именно я такая плохая, провоцировала парня на неадекватное поведение. Кто-то вот даже рассказывает, что видел наши ссоры, и этот человек вел себя нормальнее некуда. Только я не буду выставлять на всеобщее обозрение сообщения от еще нескольких его бывших девушек о том, какой он на самом деле. Невозможно, чтоб все девушки говорили об одном и том же и врали.

Дарья Захарова

Сейчас девушка взяла в себя в руки и стала успешным предпринимателем. Оглядываясь назад, она понимает, что уйти из абьюзивных отношений не так просто, как говорят. Девушка злится, когда слышит фразу: «Почему раньше не ушла?». По ее словам, попытки закончить отношения были, но они не заканчивались успехом, потому что Дарья прощала своего обидчика. Но в какой-то момент ее терпение закончилось.

Я всегда ищу корень проблем в себе. И в этой ситуации я решила, что он так относится ко мне, потому что я сама к себе отношусь плохо. Поэтому я просто начала поднимать свою самооценку. Я занялась собой.

Дарья Захарова

История Дарьи собрала сотни комментариев со словами поддержки и восхищения смелостью девушки.