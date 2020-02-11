«Растирал туалетную бумагу мне об лицо»: владелица сети кафе из Уфы рассказала о домашнем насилии

Бывший молодой человек устроил физическую разборку со мной перед заведением на Октябрьской революции. Он начал с словесных оскорблений в мой адрес, а затем плюнул в лицо и применил физическую силу на глазах у гостей. Он порвал рубашку выходящему из кофейни гостю, который бросился мне на защиту. Далее я спряталась в подсобном помещении, а он выломал дверь и не выпускал меня оттуда. Использовал руки, толкал меня, растирал туалетную бумагу мне об лицо, облил молоком. Все это слышали сотрудники. К этому моменту мы уже больше года не состояли в отношениях, закончившихся по причине неоднократного применения силы в мою сторону.

Дарья Захарова, владелица сети кафе