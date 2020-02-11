«Растирал туалетную бумагу мне об лицо»: владелица сети кафе из Уфы рассказала о домашнем насилии

Дарью Захарову из Уфы знают как владелицу известных кафе. Ее Инстаграм пестрит жизнерадостными фото и позитивными мыслями. Однако Дарья решилась рассказать подписчикам о своем печальном опыте токсичных отношений.
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Все произошло прошлым летом. Молодой человек Дарьи ворвался в ее заведение и начал провоцировать девушку на конфликт. По ее словам, свидетелями их ссоры стали десятки посетителей кафе. Экс-бойфренд Дарьи не только унижал ее морально и оскорблял ее, но и пустил в ход физическую силу.
Девушка рассказала и о предыдущих выходках своего молодого человека. Так, он поднял на нее руку в автосервисе. Тогда девушка упала на бетонный пол и получила сотрясение головного мозга. Она признается, что ходила в полицию, но это не дало результата: либо не было состава преступления, либо не хватало доказательств.
Сейчас девушка взяла в себя в руки и стала успешным предпринимателем. Оглядываясь назад, она понимает, что уйти из абьюзивных отношений не так просто, как говорят. Девушка злится, когда слышит фразу: «Почему раньше не ушла?». По ее словам, попытки закончить отношения были, но они не заканчивались успехом, потому что Дарья прощала своего обидчика. Но в какой-то момент ее терпение закончилось.
История Дарьи собрала сотни комментариев со словами поддержки и восхищения смелостью девушки.