В Башкирии на трассе произошла массовая авария с участием двух бензовозов

В республике на федеральной трассе М5 произошла массовая авария. По сообщения очевидцев, на дороге столкнулись три легковушки, фура и два бензовоза. На месте ДТП работают патрульные службы.

На фотографиях с места произошедшего можно увидеть, что бензовозы оказались в кювете, а легковые машины разбиты «в мясо». Фура также слетела на обочину и проломила грузовую кабину, из которой высыпалось содержимое. Но самую большую опасность представляли бензовозы, которые могли воспламениться от удара.

Очевидцы сообщают, что «Ситроен» выехал на встречную полосу и именно в этот момент столкнулся с остальными машинами. Информации о погибших пока нет. В точных деталях произошедшего предстоит разобраться следствию.