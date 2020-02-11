В Иглино готовятся к конноспортивному турниру «Терра Башкирии»

Зимфира Мухаметова, тренер конноспортивного клуба села Иглино: «В этом году приобрели башкирской породы. У нас в апреле собирается «Терра Башкирии». Мы приобрели с этой целью. Сейчас занимаемся, обучаем этих лошадей. Они двух годовалые. В скачках должны участвовать лошади только башкирской породы, потому что «Терра – это башкирское лицо».