В Иглино готовятся к конноспортивному турниру «Терра Башкирии»

В Иглино решили основательно подготовиться к предстоящим скачкам турнира «Терра Башкирия». Первый этап для иглинцев стартует 25 апреля на ипподроме «Акбузат». К соревнованиям было решено приобрести 12 лошадей башкирской породы.
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Гостями конноспортивного клуба стали учащиеся девятого класса школы №2 села Иглино. Они пообщались с тренерами и воспитанниками. Одна из них – Арина Салимгареева. Она так же готовится к участию в скачках «Терра Башкирия». В завершении экскурсии ребята представилась возможность верхом прокатиться на лошадях.
Автор: Анас Валиулин