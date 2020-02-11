В Иглино готовятся к конноспортивному турниру «Терра Башкирии»

В Иглино решили основательно подготовиться к предстоящим скачкам турнира «Терра Башкирия». Первый этап для иглинцев стартует 25 апреля на ипподроме «Акбузат». К соревнованиям было решено приобрести 12 лошадей башкирской породы.

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Зимфира Мухаметова, тренер конноспортивного клуба села Иглино: «В этом году приобрели башкирской породы. У нас в апреле собирается «Терра Башкирии». Мы приобрели с этой целью. Сейчас занимаемся, обучаем этих лошадей. Они двух годовалые. В скачках должны участвовать лошади только башкирской породы, потому что «Терра – это башкирское лицо».

Гостями конноспортивного клуба стали учащиеся девятого класса школы №2 села Иглино. Они пообщались с тренерами и воспитанниками. Одна из них – Арина Салимгареева. Она так же готовится к участию в скачках «Терра Башкирия». В завершении экскурсии ребята представилась возможность верхом прокатиться на лошадях.

Арина Салимгареева, воспитанница конноспортивного клуба села Иглино: «Я прихожу сюда три раза в неделю. Мы помогаем чистить, мыть лошадей, кормим их. Помогаем также по конюшне. Она чувствует доверие, любовь, заботу. Если человек доверяет лошади, то она тоже доверяет. Сейчас я готовлюсь к спортивному празднику. Это «Терра Башкирии». Там принимают участие башкирской породы лошадей».

Автор: Анас Валиулин