«Снова сделать её главным местом притяжения горожан»: Радий Хабиров рассказал, как будет выглядеть площадь в Ишимбае

На своей личной странице в социальной сети Радий Хабиров делится планами по обустройству парков в городах республики. Последний пост связан с реконструкцией площади Ленина в городе Ишимбай. Оставив местный колорит и историю, парк планируется преобразовать в яркое «место притяжения горожан».
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Глава республики обозначил Ишимбай — вторым Баку, так как в этом городе были найдены знаменитые нефтяные месторождения. В 1932 году именно с площади Ленина начал своё развитие город. Однако сейчас центр незаслуженно утратил свою историческую значимость.
На площади Ленина планируется построить амфитеатр для проведения концертов, большой фонтан, который будет символизировать нефть. Радий Хабиров отметил, что символ Ишимбая «вышка-бабушка» станет центром красочной детской площадки. На детской площадке будут не только горки, но и различные спортивные тренажеры, а вокруг площади будут посажены каштаны и другие ветвистые деревья.
Фото: khabirovradii