В Башкирии задержали подозреваемых в кражах из мужского монастыря

В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в краже серебряных цепочек из церковной лавки. Преступление произошло в Ильинском мужском монастыре. Злоумышленники пробрались туда ночью.
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Мужчины похитили 17 изделий, но этого им оказалось мало. В ту же ночь они вскрыли сейф одного из сельхозпредприятий, откуда похитили 400 тысяч рублей. Похождения криминального дуэта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержали злоумышленников уже в Уфе.
Оба оказались ранее судимыми жителями Дуванского района. Старший из задержанных – 1993 года рождения – находится под стражей. Его младший напарник – под подпиской о невыезде. По факту краж возбуждены два уголовных дела.