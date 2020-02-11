В Башкирии задержали подозреваемых в кражах из мужского монастыря

В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в краже серебряных цепочек из церковной лавки. Преступление произошло в Ильинском мужском монастыре. Злоумышленники пробрались туда ночью.

Мужчины похитили 17 изделий, но этого им оказалось мало. В ту же ночь они вскрыли сейф одного из сельхозпредприятий, откуда похитили 400 тысяч рублей. Похождения криминального дуэта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержали злоумышленников уже в Уфе.