Власти Башкирии встревожены высокой административной нагрузкой на бизнес

Развитию предпринимательства мы уделяем очень серьёзное внимание. Это один из локомотивов нашей экономики. Мы уже приняли ряд организационных и правовых мер. Это проведение во всех муниципалитетах регулярных «Инвестчасов», введение на местном уровне должности так называемого бизнес-шерифа. В результате мы отмечаем в республике увеличение количества субъектов малого бизнеса. Растёт и объём инвестиций в этом секторе. Но если республиканские и муниципальные органы власти в 2019 году снизили количество проверок предпринимателей на 20 процентов, то по ряду федеральных ведомств число контрольных мероприятий, наоборот, выросло. В результате административная нагрузка на бизнес по-прежнему остаётся высокой. Это нас очень тревожит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан