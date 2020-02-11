Власти Башкирии встревожены высокой административной нагрузкой на бизнес

Власти республики обеспокоены высокой административной нагрузкой на бизнес. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое состоялось сегодня в Уфе.

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Руководитель республики заявил, что в Башкортостане достигнуты определённые результаты по улучшению предпринимательского климата. В то же время вопросы снижения количества необоснованных проверок бизнеса со стороны надзорных органов требуют дополнительной проработки.

Развитию предпринимательства мы уделяем очень серьёзное внимание. Это один из локомотивов нашей экономики. Мы уже приняли ряд организационных и правовых мер. Это проведение во всех муниципалитетах регулярных «Инвестчасов», введение на местном уровне должности так называемого бизнес-шерифа. В результате мы отмечаем в республике увеличение количества субъектов малого бизнеса. Растёт и объём инвестиций в этом секторе. Но если республиканские и муниципальные органы власти в 2019 году снизили количество проверок предпринимателей на 20 процентов, то по ряду федеральных ведомств число контрольных мероприятий, наоборот, выросло. В результате административная нагрузка на бизнес по-прежнему остаётся высокой. Это нас очень тревожит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор: Екатерина Тимиряева