Власти Башкирии встревожены высокой административной нагрузкой на бизнес

Власти республики обеспокоены высокой административной нагрузкой на бизнес. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое состоялось сегодня в Уфе.
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Руководитель республики заявил, что в Башкортостане достигнуты определённые результаты по улучшению предпринимательского климата. В то же время вопросы снижения количества необоснованных проверок бизнеса со стороны надзорных органов требуют дополнительной проработки.
Автор: Екатерина Тимиряева