В Уфе тренер обвиняется в совращении первоклассницы

В столице мама 7-летней девочки обратилась в правоохранительные органы со страшным заявлением. Женщина рассказала, что тренер восточных единоборств совратил её дочку. В подробностях истории разобрались корреспонденты издания UfacityNews.ru.

10 февраля жительница Уфы написала заявление на спортивного тренера. Женщина уверена, что 36-летний тренер домогался до первоклассницы в своём кабинете. Девочке дважды пришлось пережить сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины.

Полицейские доставили тренера в участок, где провели допрос. Мужчина сознался в противоправных действиях. По делу о растлении маленькой девочки завели уголовное дело.