В Башкирии предлагают снизить ставку кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Автор инициативы пояснил, что сейчас в республике на административно-деловые и торговые центры свыше 1 тысячи квадратных метров установлена максимально возможная ставка – 2%.

Причем ставка одинаковая везде: и в столице региона, и в небольшом райцентре, вне зависимости от экономической ситуации. Предложение уполномоченного – установить ставку 0,5% в городах, где жителей меньше 400 тысяч человек.