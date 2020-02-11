В Башкирии предлагают снизить ставку кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Изменить ставки для уплаты кадастровой стоимости объектов недвижимости предлагает бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин. Это снизит нагрузку на собственников коммерческой недвижимости.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Автор инициативы пояснил, что сейчас в республике на административно-деловые и торговые центры свыше 1 тысячи квадратных метров установлена максимально возможная ставка – 2%.

Причем ставка одинаковая везде: и в столице региона, и в небольшом райцентре, вне зависимости от экономической ситуации. Предложение уполномоченного – установить ставку 0,5% в городах, где жителей меньше 400 тысяч человек.

Автор: Екатерина Тимиряева