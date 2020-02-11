В Башкирии число безработных уменьшилось на 6,8%

Снижение уровня безработицы в республике зафиксировал Башкортостанстат. По итогам прошлого года численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 6,8%. Их количество составило 18 тысяч 300 человек, говорится в материалах региональной службы статистики.

Реальная заработная плата за год выросла на 2,7%. Номинальная – на 7,%, до 35,79 млн рублей. Напомним, по планам Правительства Башкортостана к 2024 году среднемесячная номинальная зарплата должна будет составить свыше 50 тысяч рублей с ежегодным ростом в пределах 3 процентов.

Что касается ситуации в целом по стране, то сейчас безработных около 650 тысяч человек. Уровень безработицы составляет 4 с половиной процента. При этом минимальное пособие по безработице с этого года составляет полторы тысячи рублей, а максимальное не изменилось с минувшего года и составляет 8 тысяч рублей.