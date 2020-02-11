В Башкирии коллекторы «сливали» конфиденциальные данные должников

Коллекторы Башкортостана передавали конфиденциальные данные должников. Это одно из самых распространенных нарушений в прошлом году в республике. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

На данные нарушения отреагировала прокуратура. Как говорится в заявлении ведомства, распространение конфиденциальной информации пресечено. Работников, имеющих доступ к персональным данным, поставили на учет.

Аналогичные нарушения выявлены в Удмуртии, Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской областях и ХМАО. По стране в 2019 году выявлено порядка 500 нарушений, после рассмотрения которых внесено свыше 150 представлений. 74 лица привлекли к административной ответственности.