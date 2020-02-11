В Башкирии рабочий погиб на стройке алкозавода

В Гострудинспекции сообщили о несчастном случае на стройке. При строительстве алкозавода трагически погиб один из рабочих. Надзорное ведомство взялось за расследование трагического события.

Сообщается, что 4 февраля в селе Булгаково рабочий упал в технический проём. Несчастный сорвался с высоты более 5 метров. Врачи не смогли спасти жизнь мужчины — пострадавший скончался в больнице № 22.

Погибшему рабочему было всего лишь 39 лет. Теперь предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. По мере выяснения подробностей, возможно, будет возбуждено уголовное дело.