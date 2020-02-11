В Башкирии втрое выросло число собственников индивидуальных инвестиционных счетов

Втрое увеличилось число собственников индивидуальных инвестиционных счетов в Башкортостане по итогам прошлого года в сравнении к 2018 – с 19 тысяч до 51 тысячи. Об этом сообщили в Национальном банке по республике со ссылкой на данные Московской биржи.

По количеству ИИС республика занимает пятое место по России и первое в Поволжье. Напомним, индивидуальный инвестиционный счет предназначен для операций с ценными бумагам. Открыть его можно через брокеров или управляющие компании, в том числе коммерческие банки, предоставляющие брокерские услуги. Открывается он бесплатно.

ИИС не является вкладом и не защищается системой государственного страхования. Помимо дохода с инвестиций, собственник может получить налоговый вычет.