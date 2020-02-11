В Уфе пройдет романтический зимний забег для пар LOVERUN

В воскресенье, 16 февраля, в Уфе состоится романтический зимний забег для пар LOVERUN. Он будет проходить в парке Лесоводов Башкортостана. Начало в 12:00.

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На выбор предоставят 4 дистанции. Их можно пробежать в одиночку или в паре. Победители получат призы.

В мероприятии могут принять участие все желающие пары, оплатившие стартовый взнос и предоставившие медицинскую справку. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться В мероприятии могут принять участие все желающие пары, оплатившие стартовый взнос и предоставившие медицинскую справку. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться по ссылке. Получить номера можно в субботу, 15 февраля, с 18:00-20:00 в спортмагазине "Декатлон", расположенном по улице Энтузиастов, 17. . Получить номера можно в субботу, 15 февраля, с 18:00-20:00 в спортмагазине "Декатлон", расположенном по улице Энтузиастов, 17.

Присоединяйтесь к самому романтическому забегу!

пресс-служба Администрации Уфы

Фото: Интернет.