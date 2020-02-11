В Уфе продолжаются поиски 21-летнего Артура Газиева, пропавшего 2 года назад

В башкирской столице продолжаются поиски без вести пропавшего 21-летнего Артура Газиева. Юноша пропал при загадочных обстоятельствах 30 января 2018 года. С тех пор молодой человек не выходил на связь.

Встревоженные родные не находят себе места. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Близкие не теряют надежды найти Артура живым.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темные волосы. В день пропажи был одет темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.