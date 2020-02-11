Радий Хабиров вручил ветеранам медали к 75-летию Победы

Радий Хабиров вручил участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы. На награждение пригласили ветеранов, проживающих в Уфе и Уфимском районе. Глава республики отметил, что изучил биографии приглашенных гостей: многие ушли на войну, когда им ещё не исполнилось 18 лет. Всего юбилейные награды получат 22 тысячи фронтовиков, партизан, тружеников тыла, бывших узников концлагерей.

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Вы знаете, что Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин 2020 год объявил Годом памяти и славы. Самой главной задачей, которую мы для себя видим, чтобы молодое поколение знало суть, содержание, итоги и значение этой войны. Сейчас есть серьёзные попытки ударить по нашей истории, нашей памяти. Идёт полная фальсификация и искажение итогов войны. Конечно, мы этого не допустим. Президент Российской Федерации занимает жёсткую и принципиальную позицию в этом плане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона напомнил, что из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них не вернулись домой. Воинские части, сформированные в республике, принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Героями Советского Союза стали 278 уроженцев Башкортостана, 35 – полными кавалерами ордена Славы.

Автор: Артур Шамсутдинов