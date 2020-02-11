Радий Хабиров вручил ветеранам медали к 75-летию Победы

Вы знаете, что Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин 2020 год объявил Годом памяти и славы. Самой главной задачей, которую мы для себя видим, чтобы молодое поколение знало суть, содержание, итоги и значение этой войны. Сейчас есть серьёзные попытки ударить по нашей истории, нашей памяти. Идёт полная фальсификация и искажение итогов войны. Конечно, мы этого не допустим. Президент Российской Федерации занимает жёсткую и принципиальную позицию в этом плане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан