Радий Хабиров вручил ветеранам медали к 75-летию Победы

Радий Хабиров вручил участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы. На награждение пригласили ветеранов, проживающих в Уфе и Уфимском районе. Глава республики отметил, что изучил биографии приглашенных гостей: многие ушли на войну, когда им ещё не исполнилось 18 лет. Всего юбилейные награды получат 22 тысячи фронтовиков, партизан, тружеников тыла, бывших узников концлагерей.
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Глава региона напомнил, что из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них не вернулись домой. Воинские части, сформированные в республике, принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Героями Советского Союза стали 278 уроженцев Башкортостана, 35 – полными кавалерами ордена Славы.
Автор: Артур Шамсутдинов