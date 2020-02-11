«Можно в любое время заказать»: в Башкирии ветераны могут бесплатно ездить на такси

Отыне в республике участники Великой Отечественной смогут пользоваться услугами таксомоторного парка бессрочно, ни копейки за это не заплатив. Акция запущена совместными усилиями Минтруда Башкортостана и компании «Яндекс. Такси». Вместе с одним из ветеранов тест-драйв нового сервиса провел и корреспондент телеканала БСТ, чтобы выяснить нюансы, по какому номеру звонить и как это будет работать.
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С тем, что наши люди на такси не ездят, Раис Абдрашитов готов поспорить. Он хоть и человек старой закалки, но, по понятным причинам, в 95 лет пользоваться общественным транспортом уже не может. В последнее время машина с шашкой стала для него основным средством передвижения.
Фронтовик, конечно, не в булочную ездит, все чаще по больницам и социальным учреждениям. Постоянно пользоваться такси накладно. Однако эта поездка ему не будет стоить ни копейки. В Башкортостане заработал новый социальный проект бесплатного такси.
Совместный проект Министерства труда республики и компании «Яндекс. Такси» позволяет бесплатно заказывать машину не только ветеранам. Воспользоваться услугами перевозчика можно будет инвалидам Великой Отечественной, узникам концлагерей, а также обладателям отличительного знака «Житель блокадного Ленинграда».
В месяц установлен лимит на 4 бесплатные поездки. Впрочем, этого, уверены в перевозчики, будет вполне достаточно. Ведь, как правило, из дома ветераны выходят нечасто, а маршрут всегда схож: в основном это социальные учреждения.
Только необходимо помнить, что звонить нужно не по обычному номеру такси, а на телефон: 8-800-775-00-14 (звонок бесплатный). Что касается Раиса Абдрашитова, то он уже начал составлять план на каждую из поездок. Ветеран намерен расширить географию и навестить на такси родственников, а также боевых товарищей.
Автор: Артур Шамсутдинов