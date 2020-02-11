«Можно в любое время заказать»: в Башкирии ветераны могут бесплатно ездить на такси

Отыне в республике участники Великой Отечественной смогут пользоваться услугами таксомоторного парка бессрочно, ни копейки за это не заплатив. Акция запущена совместными усилиями Минтруда Башкортостана и компании «Яндекс. Такси». Вместе с одним из ветеранов тест-драйв нового сервиса провел и корреспондент телеканала БСТ, чтобы выяснить нюансы, по какому номеру звонить и как это будет работать.

С тем, что наши люди на такси не ездят, Раис Абдрашитов готов поспорить. Он хоть и человек старой закалки, но, по понятным причинам, в 95 лет пользоваться общественным транспортом уже не может. В последнее время машина с шашкой стала для него основным средством передвижения.

Фронтовик, конечно, не в булочную ездит, все чаще по больницам и социальным учреждениям. Постоянно пользоваться такси накладно. Однако эта поездка ему не будет стоить ни копейки. В Башкортостане заработал новый социальный проект бесплатного такси.

С левой стороны наша больница, сюда, в эту больницу, я езжу на такси. Такси можно в любое время заказать – в любое время привезут, увезут». Раис Абдрашитов, ветеран Великой Отечественной войны

Совместный проект Министерства труда республики и компании «Яндекс. Такси» позволяет бесплатно заказывать машину не только ветеранам. Воспользоваться услугами перевозчика можно будет инвалидам Великой Отечественной, узникам концлагерей, а также обладателям отличительного знака «Житель блокадного Ленинграда».

Звонки принимает наш диспетчер, который будет перенаправлять звонки в «Яндекс. Такси». Т.е. заказы ветераны делают через нашего диспетчера. Не нужен ни пароль, ни кодовые слова. Зульфия Камалова, специалист пресс-службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В месяц установлен лимит на 4 бесплатные поездки. Впрочем, этого, уверены в перевозчики, будет вполне достаточно. Ведь, как правило, из дома ветераны выходят нечасто, а маршрут всегда схож: в основном это социальные учреждения.

Ветераны нам помогли в жизни, войну прошли, для них как может быть жалко? Я не против, я даже рад этому очень. Линар Шакиров, водитель такси

Только необходимо помнить, что звонить нужно не по обычному номеру такси, а на телефон: 8-800-775-00-14 (звонок бесплатный). Что касается Раиса Абдрашитова, то он уже начал составлять план на каждую из поездок. Ветеран намерен расширить географию и навестить на такси родственников, а также боевых товарищей.