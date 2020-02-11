«Годами лечатся препаратами без эффекта»: в Уфе при помощи операции избавляют от эпилепсии

В Уфе провели сложнейшую операцию на головном мозге 9-летнего мальчика. После удаления патологического очага ребенок, больной эпилепсией, может справиться с недугом без противосудорожных препаратов, которые со временем теряют эффективность. В Приволжском федеральном округе подобные манипуляции проводят только в Уфе.

В области виска у ребенка обнаружен эпилептогенный очаг. Существует несколько видов эпилепсии, один из которых медикаментозному лечению не поддается. В таком случае без операции не обойтись. Ребенок, лежащий на операционном столе, страдал от этой болезни в течение 7 лет.

Айрат Тимершин, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы: «Нам нужно, чтобы больные, которые годами лечатся противосудорожными препаратами без эффекта, чтобы они обращались и чтобы их направляли к нейрохирургу, чтобы провести соответствующее обследование и выявить патологический очаг, который подлежит микрохирургическому удалению».

В уфимской Республиканской детской клинической больнице такие операции проводят при помощи микрохирургической аппаратуры. Нейрохирургическая операционная оснащена операционным микроскопом, ультразвуковым аспиратором, а также навигационным оборудованием, для того чтобы попасть в цель максимально точно.

На профессиональном языке медиков такая операция называется микрохирургическая резекция патологического очага. Длительность операции – 3-4 часа. Всего в республике в год таких операций проводится 12 раз. В 80% случаев после операции пациенты полностью излечиваются и начинают жить полноценной жизнью.

Айрат Тимершин, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы: «Человека выписывают. Он продолжает наблюдаться у невролога, эпилептолога, также мы проводим контрольные обследования больных. Через некоторое время больной может полностью избавится от противосудорожных препаратов».

В республике более 3 тысяч детей, больных эпилепсией. И каждому десятому из них рекомендовано хирургическое лечение. По словам врача, многие специалисты не знают о таком хирургическом лечении в республике, поэтому отправляют даже за границу. В Уфе же такие операции по квоте делают бесплатно.