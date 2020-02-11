В Уфе спасатели тренировались доставать людей, зажатых в автомобиле

В Уфе спасатели достали пострадавших из искореженного авто. В машине застряли водитель и два пассажира. К счастью, это всего лишь легенда очередной тренировки сотрудников аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по ЧС.

У спасателей полный карт-бланш. Но это не бездумное круши-ломай. В машине находятся трое пострадавших. Несмотря на то, что это всего лишь манекены, сотрудники службы должны эвакуировать их из машины максимально осторожно.

Вначале нужно пробраться к пострадавшим. Для этого необходимо как консервную банку открыть крышу машины. С помощью гидравлического оборудования они перерезают стойки авто и выламывают двери.

Для двух сотрудников службы это всё впервые. Новобранцев обучают, как правильно работать на таких ДТП. Впереди их ждет аттестация. На реальных выездах пока присутствовали только как наблюдатели.

Артём Прокофьев, спасатель аварийно-спасательной службы Госкомитета республики Башкортостан по ЧС: «Лучше потренироваться, сделать ошибки здесь, чем в реальных условиях. Работа интересная и храбрая».

Машину спасатели не жалеют. Уже после того, как основная часть обучения закончена, а все пострадавшие эвакуированы, сотрудники службы продолжают отрабатывать уже на том, что осталось от автомобиля, применение спецоборудования. Сейчас они собираются приподнять и немножко завалить транспорт. Это делается для того, чтобы удобнее было эвакуировать раненых.

За прошлый год отряд аварийно-спасательной службы выезжал на подобные ДТП 150 раз.

Денис Габдрахимов, начальник Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС: «Проходят специальную подготовку даже до того момента, как они аттестуются, проходят подготовку медицинскую, готовятся к оказанию первой помощи. Участвуют и в подобных мероприятиях, чтобы молодые ребята, которые устроились недавно, и уже бывалые спасатели, закрепляли свои навыки с гидроинструментами».

Многое зависит именно от их навыков. Так что обучение и тренировки регулярно проходят не только для новичков, но и для старичков службы. Опыт лишним не бывает.