В Башкирии журналисты из Москвы сыграли в хоккей с осужденными

Сборная «Российской прессы» во главе с Денисом Казанским проэкзаменовала хоккейную команду в исправительной колонии строгого режима № 16. Поединок прошел в Салавате. Коллектив известных российских журналистов впервые встретился с осужденными в рамках товарищеского матча.
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«Батыры» из Салавата старались оказать сопротивление, но «Российская пресса» все же одержала победу – 12:4. Вторую игру гости сыграли с сотрудниками УФСИН России по Башкортостану. Товарищеский матч состоялся в спортивном комплексе «Салават». И в этой игре хозяева уже были сильнее – 6:5
Автор: Роза Хабибуллина