В Башкирии журналисты из Москвы сыграли в хоккей с осужденными

Денис Казанский, капитан команды «Российская пресса» /Москва/: «Для нас результат всегда важен. Вы видели, в конце мы побежали, заработали. Но усталость все-таки сказалась. У нас насыщенная программа в эти два дня. Это уже четвертая игра. И вот немножко и прицел сбился, и фарт ушел. И счет 5:6. Но всегда приятно поиграть в хоккей с хорошими людьми».