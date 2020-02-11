В Башкирии журналисты из Москвы сыграли в хоккей с осужденными

Сборная «Российской прессы» во главе с Денисом Казанским проэкзаменовала хоккейную команду в исправительной колонии строгого режима № 16. Поединок прошел в Салавате. Коллектив известных российских журналистов впервые встретился с осужденными в рамках товарищеского матча.

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«Батыры» из Салавата старались оказать сопротивление, но «Российская пресса» все же одержала победу – 12:4. Вторую игру гости сыграли с сотрудниками УФСИН России по Башкортостану. Товарищеский матч состоялся в спортивном комплексе «Салават». И в этой игре хозяева уже были сильнее – 6:5

Алексей Чириков, начальник УФСИН России по Республике Башкортостан: «Наша команда УФСИН объединяет абсолютно все учреждения, весь личный состав, поэтому здесь сотрудники, которые служат и в Салавате, и в Стерлитамаке, и в Уфе – во всех районах. Сегодня мы объединились, выступаем на салаватском льду, в следующий раз будем выступать в Уфе, еще где-то».

Денис Казанский, капитан команды «Российская пресса» /Москва/: «Для нас результат всегда важен. Вы видели, в конце мы побежали, заработали. Но усталость все-таки сказалась. У нас насыщенная программа в эти два дня. Это уже четвертая игра. И вот немножко и прицел сбился, и фарт ушел. И счет 5:6. Но всегда приятно поиграть в хоккей с хорошими людьми».

Автор: Роза Хабибуллина