В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры

В субботу, 15 февраля, в столице Башкирии пройдут зимние Корпоративные игры на Кубок главы Администрации Уфы. Они станут восьмыми по счету и будут проходить на базе спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Каждый год в играх принимают участие десятки команд.

Программа соревнований включает шесть дисциплин: горнолыжный спорт, веселые старты с элементами пейнтбола, конькобежный спорт, лыжные гонки, волейбол на снегу и хоккей в валенках. Главный приз – Кубок главы Администрации Уфы. Призеров в общем зачете и по отдельным видам спорта наградят кубками и грамотами.

С положением о соревнованиях можно ознакомиться в группе Вконтакте. Организаторами соревнований выступают Управление по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа, городской Центр развития спорта. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 279-11-86. пресс-служба Администрации Уфы

Для справки

История летних уфимских Корпоративных игр берет начало в 2010 году. В 2013 году впервые проведены I зимние Корпоративные игры, которые также стали ежегодными. Ежегодно в соревнованиях участвуют более тысячи работников предприятий и организаций города Уфы. Игры проводятся под девизом «Из офиса – на старт!».