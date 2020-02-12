Жительница Башкирии пострадала от рук лже-сотрудника банка

45-летняя жительница Салавата пострадала от рук "сотрудника банка". С ее кредитной карты списалась сумма в размере 157 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Женщине позвонили "из банка" и сообщили, что только что с ее карты кто-то хотел снять крупную сумму денег. Звонивший владел личными данными женщины, поэтому у нее сомнений не возникло. Потерпевшая передала все коды, которые ей стали поступать в смс-сообщения, и по совету собеседника выключила телефон на некоторое время.

Через два дня женщина обнаружила, что с ее карты списалось 157 тысяч рублей. Она обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников.