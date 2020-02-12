На трассе в Башкирии внедорожник насмерть сбил женщину

В Бакалинском районе Башкирии внедорожник насмерть сбил 59-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте. Подробности рассказали в республиканской ГИБДД.

Наезд произошел на 106 километре автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. С его слов, светоотражающих элементов на ее одежде не было.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте трагедии. По данному факту проводится проверка.

11 февраля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 10 получили различные травмы. пресс-служба ГИБДД по РБ