В Уфе вынесен приговор школьнику, заснявшему интим двух подростков на крыше дома

В башкирской столице суд вынес приговор 16-летнему школьнику, который заснял на видео интим двух подростков на крыше многоэтажки. После этого мальчик отправил видеозапись своим одноклассникам. Инцидент произошел 19 марта прошлого года.

Напомним, 15-летний юноша, его 13-летний друг и 14-летняя подруга распивали алкоголь на крыше многоэтажного дома. Вскоре один из школьников занялся интимом со своей подругой. Видеозапись появилась в соцсетях и вызвала бурное обсуждение.

В отношении мальчика, который снимал все на видео, возбудили уголовное дело. В результате подростка приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.