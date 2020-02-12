В Башкирии фирма не выплатила работникам около 1,3 рублей зарплаты

В Прокуратуру Гафурийского района по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Агидель-Агро». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.
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39-летний директор допустил задержку выплаты зарплаты с июля по ноябрь 2018 года. Сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.
Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Фото: Интернет.