В Башкирии были найдены пропавшие подростки

На сайте МВД России появилась информация о поиске двух подростков. 16-летняя девочка из села Кушнаренково и 17-летний парень в Нефтекамске пропали в разное время. Ведомство сообщило о прекращении поисков.

В Уфе В Уфе пропала 16-летняя девушка, родом из Кушнаренково. Как было известно, 13 декабря девочка вышла из квартиры бабушки, у которой гостила, и пропала. Представители МВД сообщили, что девочка была найдена живой и здоровой. , родом из Кушнаренково. Как было известно, 13 декабря девочка вышла из квартиры бабушки, у которой гостила, и пропала. Представители МВД сообщили, что девочка была найдена живой и здоровой.

17-летний парень пропал в Нефтекамске. Он также ушёл из дома в неизвестном направлении, и с 31 января о нём не было никаких известий. Благодаря помощи волонтёров полицейские смогли выйти на след парня — его нашли и вернули домой. в Нефтекамске. Он также ушёл из дома в неизвестном направлении, и с 31 января о нём не было никаких известий. Благодаря помощи волонтёров полицейские смогли выйти на след парня — его нашли и вернули домой.