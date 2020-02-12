В Башкирии на вокзале будут приняты меры по защите от коронавируса

В республике продолжается усиление санитарной защиты от коронавируса. На сайте транспортного ведомства был выложен приказ, призывающий усилить меры по предупреждению распространения вируса. Меры коснутся не только железнодорожных и автовокзалом, но и любых общественных мест.

Будет усилена дезинфекция воздуха на вокзалах и в других местах большого скопления людей. В помещении постоянно должны работать установки для обеззараживания воздуха. Каждый работник вокзала должен иметь при себе индивидуальные средства защиты, а также антисептики для кожи.

Напомним, что в аэропорту также усилен санитарный контроль. Температуру прибывших измеряют тепловизором, а также берут на проверку анализы. По данному приказу и в автобусах будут приняты подобные меры защиты от распространения вируса из Китая.