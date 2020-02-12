Жителю Башкирии удалось сделать удивительную фотографию

Житель села Мечетлино удивил местное издание потрясающей фотографией. Новостной портал «На земле Салавата» опубликовал снимок местного жителя. На фотографии изображена не просто мечеть.

На фото можно увидеть минарет сельской мечети. Над ним удивительным сиянием светит полная Луна. Свет небесного тела струится по ночному пейзажу, создавая сказочную атмосферу на фотографии.

Фотограф-любитель оказался в нужное время и в нужном месте. Сельчанин подобрал правильный ракурс. Кажется, будто полная Луна занимает место полумесяца.