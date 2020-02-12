Уфимскую больницу закрыли из-за пациента с подозрением на коронавирус

Вчера, 11 февраля, в больницу №21 поступил пациент с подозрением на коронавирус. После этого медицинское учреждение закрыли на какое-то время от приёма новых пациентов. Сотрудники ГКБ прокомментировали ситуацию.
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Пациента с подозрением на коронавирус осмотрели, а после перевели в инфекционную больницу. Там у больного взяли анализы, результаты которых покажут достоверность диагноза. Известно, что пациент недавно прибыл из Китая.
Оказание срочной помощи пациентам проводилось в поликлинике, а экстренных пациентов направляли в другие больницы. Сотрудники ГКБ № 21 провели необходимые дезинфекционные мероприятия. Все действия персонала были проведены с утверждённым алгоритмом действия, а также курировались Центром дезинфекции.
Фото: Интернет.