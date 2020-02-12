Уфимскую больницу закрыли из-за пациента с подозрением на коронавирус

Вчера, 11 февраля, в больницу №21 поступил пациент с подозрением на коронавирус. После этого медицинское учреждение закрыли на какое-то время от приёма новых пациентов. Сотрудники ГКБ прокомментировали ситуацию.

Пациента с подозрением на коронавирус осмотрели, а после перевели в инфекционную больницу. Там у больного взяли анализы, результаты которых покажут достоверность диагноза. Известно, что пациент недавно прибыл из Китая.

Оказание срочной помощи пациентам проводилось в поликлинике, а экстренных пациентов направляли в другие больницы. Сотрудники ГКБ № 21 провели необходимые дезинфекционные мероприятия. Все действия персонала были проведены с утверждённым алгоритмом действия, а также курировались Центром дезинфекции.

Прием пациентов был возобновлён в 3.00 12. 02. 2020г. после проведения необходимых дезинфекционных мероприятий совместно с Центром дезинфекции. Медицинский персонал ГКБ № 21 быстро и правильно действовал в данной ситуации. представитель ГКБ № 21