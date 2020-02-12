В Уфе установлена личность умершего мужчины с фотографией в нагрудном кармане

В начале февраля сотрудники МВД по РБ попросили уфимцев о помощи. 16 декабря было найдено тело неизвестного мужчины, В начале февраля сотрудники МВД по РБ попросили уфимцев о помощи. 16 декабря было найдено тело неизвестного мужчины, с фотографией женщины в нагрудном кармане. Стало известна личность погибшего. в нагрудном кармане. Стало известна личность погибшего.

4 февраля 53-летняя жительница Уфы просматривала новостную ленту в социальных сетях. В какой-то момент женщина наткнулась на фотографию свое свекрови. Уфимка поспешила сообщить мужу о страшной находке.

Мужчина с лёгкостью узнал на фотографии свою мать. Оказалось, погибший был братом мужчины. Родственники не общались почти 20 лет, так как погибший вёл тихий и замкнутый образ жизни, так и не создав собственную семью.