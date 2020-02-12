В Башкирии мужчину обокрали в городской больнице

В полицию города Салават обратился местный житель. 58-летний мужчина заявил, что его обокрали в стационаре городской больницы. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след преступника.

Потерпевший мужчина проходит лечение в городской больнице. Ценные вещи, одежду и деньги пациент хранил рядом с собой в пакете, однако это заприметил 44-летний сосед по палате. В воскресенье во время дневного сна внимательный сосед выкрал у мужчины пакет и куртку, в которых были спрятаны 10 тысяч рублей.

Злоумышленник успел потратить большую часть суммы до того, как его нашли полицейские. У мужчины нет постоянного места жительства, однако сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на его след. Известно, что подозреваемый купил себе одежду, телефон и даже успел выпить с товарищем.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кажи. Сейчас он ожидает решения о мере пресечения.