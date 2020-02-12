В Башкирии продолжается борьба с суррогатным алкоголем

Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан: «В республике принимают значительные меры для того, чтобы декриминализировать алкогольной и спиртосодержащей продукции. В прошедшем году выявлено более 3 тысяч 300 административных правонарушений в данной сфере. Из незаконного оборота изъято более 70 тысяч алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено 129 уголовных дел».