В Уфе у мусорных баков была найдена мёртвая женщина

Страшную находку обнаружили жители Сипайлово. Вчера, 11 февраля, у мусорных контейнеров местные жители наткнулись на труп женщины. О жутком событии рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru.
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Тело погибшей было осмотрено на наличие повреждений. Однако следов побоев, насилия или других увечий не было обнаружено. На вид женщине примерно 35 лет.
Правоохранительные органы занялись расследованием таинственного дела. Им предстоит выяснить личность погибшей женщины. Медицинская экспертиза поможет выяснить причину смерти неизвестной.
Фото: Интернет.