В Уфе у мусорных баков была найдена мёртвая женщина

Страшную находку обнаружили жители Сипайлово. Вчера, 11 февраля, у мусорных контейнеров местные жители наткнулись на труп женщины. О жутком событии рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru.

Тело погибшей было осмотрено на наличие повреждений. Однако следов побоев, насилия или других увечий не было обнаружено. На вид женщине примерно 35 лет.