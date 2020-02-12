Коронавирус живет в посылках из Китая: врач-инфекционист об опасном вирусе

После вспышки коронавируса в Китае, русскоязычные пользователи Интернета забили тревогу по поводу китайских посылок. Несмотря на то, что до сих пор официально не доказано, может ли вирус «переселяться» через посылки, многие склонны все-таки верить в обратное. На эту тему высказался российский врач-инфекционист Александр Суладзе.

Сам врач родом из Ростова, где под подозрением на опасный вирус находятся 200 человек. Тем не менее, ни один случай заражения не подтвердился. По мнению Суладзе, появление вируса связано с образом жизни китайцев. Известно, что Поднебесная славится своей экзотической пищей. Жители Китая не брезгают мясом змей, летучих мышей, различных насекомых, учитывая то, что такие деликатесы могут употребляться в сыром виде. Однако врачи до сих пор теряются в догадках, как вирус мог передаться от животного к человеку? Пока таких случаев не зарегистрировано.

Помимо различных методов «подстраховки», жителей России волнует вопрос посылок из Китая. Известный сайт aliexpress пользуется в стране огромной популярностью. На этот вопрос Александр Салидзе отвечает: риск заражения коронавирусом через посылки невозможен.

При самых благоприятных условиях вне организма вирус может жить до двух суток. Насколько я знаю, посылки из Китая в любом случае будут доставлять дольше, поэтому через них заразиться коронавирусом практически нереально. Даже если вирус попадет на товар, он все равно умрет до того, как попадет к вам в руки Главный врач ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Александр Суладзе

Также специалист прокомментировал ситуацию с препаратами «Арбидол» и «Римантадин», которые позиционируются как противовирусные.

Мне кажется это маркетинговый ход. Я был на обучающем семинаре, где нам показывали скриншот с роликов некоторых препаратов — якобы они активны против гриппа, ОРВИ и коронавируса. Но важно, что производители не уточняют, о каких типах коронавируса идет речь Александр Суладзе

Тем временем в Китае объявили о задержках сроков доставки посылок. Причиной тому стало продление новогодних каникул. Как объяснил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, покупатель и продавец будут вынуждены индивидуально договариваться о сроках доставки.

Пресс-секретарь уральской «Почты России» Анна Первушина так же отметила, что на данный момент в мире не зафиксировано ни одного случая заражения вирусами через переданные и посланные предметы.

Среди пользователей сети все же продолжаются горячие споры на эту тему. Некоторые пользователи даже создавали мемы и шутили на тему инфекцирования через посылки.

Возможность передачи вируса официально никто не подтверждал – ни врачи, ни почта Китая, ни власти, ни сам AliExpress. Пока подтверждено только заражения человеком от человека. Россельхознадзор начал проводить массовые проверки грузов пассажиров, которые прилетают из Юго-Восточной Азии. Особое внимание сосредоточено на пищевой животной пище. Ученые не исключают возможность передачи вируса через пищевую продукцию, включая замороженную. По их мнению, коронавирус хорошо переносит заморозку.

Почта Китая заявила, что будет проводить дополнительную дезинфекцию всех отправений, которые проходят через город Ухань. Напоминаем, что именно этот город стал очагом заболевания.

Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР российская пресс-служба AliExpress

Геннадий Онищенко также подтвердил невозможность заражения через посылки. Врач отметил, что основной путь заражения – чих.