В Башкирии легковой автомобиль протаранил троллейбус

Накануне, 11 февраля, в Стерлитамаке произошла серьёзная авария. На дорогах города столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Фотографии с места происшествия разлетелись по тематическим группам.

Судя по фотографиям, водитель тонированной «четырнадцатой» двигался по дороге на высокой скорости. В один момент он не успел затормозить и влетел в общественный транспорт. Легковая машина получила тяжелые повреждения — бампер разлетелся «в хлам».

Несмотря на сильное столкновение, пострадавших в ДТП нет. И водитель «четырнадцатой», и пассажиры троллейбуса не получили увечий. Сотрудники ГИБДД занялись расследованием причин произошедшего.