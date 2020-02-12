В Уфе трёх мужчин посадили на 10 лет за «закладки»

В столице Башкирии вынесли обвинительный приговор трём мужчинам. Их поймали за распространением наркотиков через «закладки». Всем обвиняемым назначили серьёзный тюремный срок.

С 2017 по 2018 год три уфимца занимались распространением наркотиков. Они подкладывали пакетики с запрещенными веществами в определенные места, о которых сообщали покупателям через социальные сети. Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленников с поличным.

В квартире одного из фигурантов дела были обнаружены неоспоримые доказательства вины. Полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков, психотропные вещества, 160 пакетиков для распространения, весы и др. Обвиняемые признали свою вину, и теперь им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.