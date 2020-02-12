В Уфе пройдут соревнования «Демская тридцатка»

Традиционная лыжная гонка свободным стилем соберет более 300 спортсменов и любителей из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Челябинской и других областей РФ.

Местом проведения соревнования снова станет подготовленная лыжная трасса Баланово (Дема), начало мероприятия – 22 февраля в 11:00.

В прошлом году участие в гонке приняли 250 человек из 7 городов и 33 регионов России, в текущем году ожидается еще большее количество заявок.

Дистанции 2020 года:

3,3 км (1 круг) – без возрастных ограничений.

10 км (3 круга по 3,3 км) – от 14 лет и старше;

30 км (9 кругов по 3,3 км) – от 18 лет и старше;

Для детей до 10 лет – старты на 1 км.

Для участников на 10 и 30 км предусмотрены номера-майки с символикой соревнования и памятные медали на финише; будет работать теплый шатер и горячая кухня.

На всех дистанциях кроме 1 км запланировано использование электронного хронометража.

Чтобы принять участие в лыжной гонке «Демская тридцатка» необходимо оценить физическую подготовку и получить справку о допуске к мероприятию у врача.

Выдача стартовых пакетов участников состоится 20 февраля с 18:00-20:30 в магазине «Декатлон» (ул.Рубежная, 174).

Регистрация на мероприятие Регистрация на мероприятие https://russiarunning.com/event/demaski2020

Группа мероприятия в социальных сетях Группа мероприятия в социальных сетях https://vk.com/demaski